Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:50
Просмотров: 82

Флорида подала до суду на OpenAI та її гендиректора Сема Альтмана

Флорида подала до суду на OpenAI та її гендиректора Сема Альтмана

Це вперше, коли штат США напряму судиться з OpenAI через можливу шкоду від продукту.

Влада штату вважає, що ChatGPT міг сприяти самогубствам, допомагати масовим стрільцям і негативно впливати на критичне мислення користувачів.

Цей позов пов’язаний з кримінальним розслідуванням минулорічного масового розстрілу в університеті Флориди. Слідство вважає, що ChatGPT «надав стрільцю важливі поради, перш ніж той скоїв такі жахливі злочини».

OpenAI у відповідь заявила, що неповнолітні потребують «підвищеного захисту», і компанія вже впровадила «провідні в галузі заходи безпеки та політики». Водночас там заперечують свою провину в стрілянині у Флориді.

Джерело: https://t.me/babel/84599

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: суд, США, ші

Читайте ещё:

ИИ дали власть над виртуальным миром - результат удивил ученых
Сегодня 11:04    102
США розглядають можливість розмістити ядерну зброю в нових країнах Європи
Сегодня 09:30    84
Суддю з Луганщини, якого викрили на підбурюванні до підкупу іншого судді, ще на два місяці відсторонено від здійснення правосуддя
Сегодня 08:18    124
Розмова Трампа з журналістом CNBS Eamon Javers: "НАТО — дуже слабке і жалюгідне"
Сегодня 08:01    114
Верховний Суд поставив крапку у справі про борг VAB Банку — Олег Бахматюк має повернути Нацбанку 1,2 млрд грн
Сегодня 07:34    118
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 07:30    188
Гетманцев: позов Борнякова – шанс поставити крапку у питаннях "цифрових реформ"
Сегодня 06:40    111
Новини одним рядком
Сегодня 06:00    175
БЕБ в Одесі припинило діяльність нелегальної АЗС, яку неодноразово переоформлювали на інших осіб
02.06.2026 10:44    145
В Китае резко растет количество «компаний одного человека» - с одним-единственным владельцем и управляющим
02.06.2026 10:32    133
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 