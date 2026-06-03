Флорида подала до суду на OpenAI та її гендиректора Сема Альтмана

Це вперше, коли штат США напряму судиться з OpenAI через можливу шкоду від продукту.

Влада штату вважає, що ChatGPT міг сприяти самогубствам, допомагати масовим стрільцям і негативно впливати на критичне мислення користувачів.

Цей позов пов’язаний з кримінальним розслідуванням минулорічного масового розстрілу в університеті Флориди. Слідство вважає, що ChatGPT «надав стрільцю важливі поради, перш ніж той скоїв такі жахливі злочини».

OpenAI у відповідь заявила, що неповнолітні потребують «підвищеного захисту», і компанія вже впровадила «провідні в галузі заходи безпеки та політики». Водночас там заперечують свою провину в стрілянині у Флориді.

Джерело: https://t.me/babel/84599

Новости портала «Весь Харьков»