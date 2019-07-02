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Фінляндія очолила Раду Євросоюзу на наступні півроку

Фінляндія очолила Раду Євросоюзу на наступні півроку

Напис на банері в Гельсінкі: «Зігрійте наші серця, а не планету». одним зі своїм пріоритетів на чолі Ради Євросоюзу Фінляндія називає протидію змінам клімату

Фінляндія 1 липня почала головувати в Раді Європейського Союзу 1 липня. На цій позиції вона змінила Румунію.

Головування Фінляндії має гасло «Стала Європа – стале майбутнє». Минулого тижня Міністерство закордонних справ цієї країни оприлюднило перелік пріоритетів представництва країни на цій посаді.

Серед основних задач, які ставить для себе Суомі:

• посилення спільних цінностей і верховенства права

• збільшення конкурентності та соціальної інклюзивності Євросоюзу

• посилення позиції ЄС як глобального лідера в протидії змінам клімату

• всеосяжний захист безпеки громадян

Як зазначають у дипломатичному представництві Фінляндії, цінності Євросоюзу «піддаються сумнівам», а один із членів блоку – Велика Британія – навіть планує його залишити.

«Наріжні камені європейської інтеграції – мир, безпека, стабільність, демократія та процвітання – потребують захисту. Тільки якщо ми діятимемо разом і захищатимемо наші спільні цінності, ЄС може впоратися з головними загрозами нашого часу, розвиваючи добробут та процвітання своїх громадян», – йдеться в короткому описі програми.

Як зазначено в зверненні, Фінляндія стане першою країною, яка інтегрує нові пріоритуте Стратегічного порядку денного на 2019-2024 роки в роботу Ради ЄС.

Це третій раз, коли Фінляндія очолює Раду Євросоюзу після вступу до блоку в 1995 році. Президентство в Раді змінюється кожні шість місяців. Протягом цього періоду представник країни, що головує, очолює засідання в Раді ЄС на всіх рівнях та допомагає забезпечити неперервність роботи Євросоюзу в цій установі.

Источник: radiosvoboda.org

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