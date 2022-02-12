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Фінляндія підписала угоду про купівлю 64 винищувачів F-35 вартістю $9,4 млрд

Фінляндія підписала угоду про купівлю 64 винищувачів F-35 вартістю $9,4 млрд

Фінляндія підписала угоду на закупівлю 64 новітніх американських винищувачів п’ятого покоління F-35 вартістю $9,4 мільярда.

Про це йдеться у заяві Міноборони Фінляндії, повідомляє "Європейська правда".

Директор Департаменту матеріально-технічного забезпечення Збройних сил Фінляндії генерал-майор Карі Ренко у п’ятницю підписав документи на закупівлю винищувачів F-35 та їх обслуговування.

Контракти на закупівлю охоплюють постачання до Фінляндії 64 багатоцільових винищувачів F-35 у 2025–2030 роках, двигунів та обладнання для технічного обслуговування, запасних частин, замінного обладнання, навчального обладнання та послуг, необхідних для експлуатації та технічного обслуговування.

У грудні уряд Фінляндії оголосив, що вибрав винищувачі F-35 на заміну нинішнім винищувачам Hornet.

Зазначається, що Фінляндія буде залучена до процесу виробництва літаків, що дозволить створити у країні близько 1500 робочих місць.

Фінляндія не є членом НАТО, але в останні роки значно змінила відносини з Альянсом на тлі агресивної поведінки Росії.

Источник: eurointegration.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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