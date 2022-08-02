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Фінляндія відвоювала незалежність, хоча СРСР і намагався зробити її черговою республікою
Як їй це вдалося, розповідає Центр стратегічних комунікацій
СРСР не зміг пробачити фінам прагнення жити у вільній і незалежній державі, тому у 1939 році напав, використавши величезну кількість солдатів і техніки.
Втім, навіть це не допомогло Сталіну зламати волелюбних фінів і зробити їх частиною радянського світу.
Як Фінляндія боролася за незалежність, читайте у матеріалі SPRAVDI
Джерело: https://t.me/spravdi/14552