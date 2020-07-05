Фонд державного майна розвінчує міфи щодо необхідності перегляду Закону про оренду

Фонд державного майна розвінчує міфи про необхідність перегляду Закону "Про оренду державного і комунального майна" № 157-IX, внаслідок ухвалення якого начебто значно зросли орендні платежі за користування комунальним майном орендарями, які здійснюють діяльність соціальної спрямованості, і начебто створена загроза припинення роботи таких орендарів

Фонд державного майна України отримав звернення від громадської організації, яка орендує комунальне майно і здійснює в ньому діяльність з організації занять різними видами спорту. Автори звернення привертають увагу на низку положень нового законодавства про оренду державного і комунального майна, які, на думку заявника, потребують негайної зміни.

Зокрема, у зверненні йдеться про те, що:

1 Закон заборонив депутатам місцевих рад враховувати особливості кожної конкретної ситуації і надавати пільги з орендної плати організаціям, що надають соціально важливі послуги

Коментар Фонду: Це не зовсім так. Закон дійсно заборонив представницьким органам місцевого самоврядування чи депутатським комісіям зменшувати орендну плату окремим орендарям на розсуд депутатів. Натомість Закон закріпив право таких органів ухвалювати рішення про визначення орендної ставки для орендарів, які надають певний вид послуг. Наприклад, орендарям, які надають послуги із організації занять різними видами спорту. Такі пільги чи зменшені ставки будуть застосовуватися до всіх орендарів, які надають такі послуги, а не лише для конкретного заявника. Організація має звернутися до депутатів відповідної місцевої ради з пропозиціями щодо визначення відповідного розміру орендної ставки для виду діяльності, який вона здійснює.

2. Закон запроваджує продовження строку оренди на аукціонах – продовження на аукціоні чинних договорів оренди комунального майна призведе до підвищення орендної плати у сотні разів (і як наслідок – підвищення плати за надання послуг соціальної спрямованості). Переможцем є той, хто більше заплатить – електронні аукціони призведуть до того, що хто більше заплатить, той і орендує, а організації соціального спрямування не матимуть можливості орендувати майно.

Коментар Фонду: Насправді це не так, перше продовження договору відбувається з чинним орендарем без аукціону, а в подальшому представницький орган місцевого самоврядування має право своїм рішенням віднести діяльність орендаря до переліку соціально важливих для громади послуг. Як наслідок, орендар отримує право на укладення і продовження договору без аукціону.

3. Оренда без мети використання – відміна вимог щодо цільового використання орендованого майна матиме наслідком перепрофілювання приміщень.

Коментар Фонду: З цим також не можна погодитись, адже майно соціально-культурного призначення (майно закладів культури, фізичної культури і спорту) може використовуватись лише із збереженням профілю діяльності за конкретним цільовим призначенням, встановленим рішенням представницького органу місцевого самоврядування.

Фонд державного майна публікує відповідь на це звернення, у якій пояснює, що вирішення питань, які піднімаються у зверненні, перебуває у сфері відповідальності представницьких органів місцевого самоврядування. Новий Закон надав цим органам усі необхідні повноваження для захисту інтересів і майнових прав організацій, які надають соціально важливі послуги мешканцям відповідних громад. Відтак Закон не потребує змін для вирішення порушених у листі заявника проблемних питань.

Источник: spfu.gov.ua

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