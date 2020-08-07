Фонд соціального захисту інвалідів перейменують на Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю

На черговому засіданні Уряду схвалено рішення щодо внесення змін у низку законодавчих актів в частині перейменування Фонду соціального захисту інвалідів на Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю з метою приведення назви цього органу у відповідність до Закону України „Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї”.

Відповідні зміни щодо приведення термінології у відповідність до законодавства у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю планується внести до Закону України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” та „Про зайнятість населення України”, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. № 228”,,Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування” щодо уточнення способу розрахунку розміру грошової компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, яка надається особам з інвалідністю та законним представникам дітей з інвалідністю, що мають автомобілі та мотоколяски, та грошової компенсації на транспортне обслуговування осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для отримання автомобілів, а також заміна терміну “інвалід” на “особа з інвалідністю”.

Источник: msp.gov.ua

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