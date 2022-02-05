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«Фонтан Кернеса» на площади Свободы хотят «доделать» за 3,3 млн грн

«Фонтан Кернеса» на площади Свободы хотят «доделать» за 3,3 млн грн

Результаты объявленного Харьковской мэрией тендера на дополнительные работы опубликованы на сайте Prozorro.

В обосновании закупки заказчики объяснили, что «во время проведения реконструкции сквера (на пл. Свободы — Ред.) (особенно при сооружении фонтана) и в период осуществления предварительного тестирования выполненных видов и объемов работ на соответствие проектным решениям и рабочим режимам были выявлены проблемные конструктивные и технологические зоны». Поэтому понадобится дополнительные проектные решения и строительные работы.

В частности сухой фонтан нуждается в дооснащении важных технологических узлов вспомогательным оборудованием и уточнении схем управления эксплуатационными режимами инженерных систем.

Кроме того, объясняя, зачем потребовались дополнительные расходы на фонтан, заказчики сообщили, что фонтан имеет градостроительное значение «для площади Свободы и центральной части Харькова» и «социальное значение для харьковчан в целом».

Договорная стоимость работ, согласно сообщению на Prozorro — 3,3 млн грн.

Напомним, самый большой в Украине «сухой» фонтан на площади Свободы создали в 2020-м году. Его открыли на День города — 23 августа. Открытие фонтана стало последним публичным мероприятием в Харькове, на котором присутствовал мэр Геннадий Кернес.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

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