«Фонтан Кернеса» на площади Свободы хотят «доделать» за 3,3 млн грн

Результаты объявленного Харьковской мэрией тендера на дополнительные работы опубликованы на сайте Prozorro.

В обосновании закупки заказчики объяснили, что «во время проведения реконструкции сквера (на пл. Свободы — Ред.) (особенно при сооружении фонтана) и в период осуществления предварительного тестирования выполненных видов и объемов работ на соответствие проектным решениям и рабочим режимам были выявлены проблемные конструктивные и технологические зоны». Поэтому понадобится дополнительные проектные решения и строительные работы.

В частности сухой фонтан нуждается в дооснащении важных технологических узлов вспомогательным оборудованием и уточнении схем управления эксплуатационными режимами инженерных систем.

Кроме того, объясняя, зачем потребовались дополнительные расходы на фонтан, заказчики сообщили, что фонтан имеет градостроительное значение «для площади Свободы и центральной части Харькова» и «социальное значение для харьковчан в целом».

Договорная стоимость работ, согласно сообщению на Prozorro — 3,3 млн грн.

Напомним, самый большой в Украине «сухой» фонтан на площади Свободы создали в 2020-м году. Его открыли на День города — 23 августа. Открытие фонтана стало последним публичным мероприятием в Харькове, на котором присутствовал мэр Геннадий Кернес.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алексей Наумов

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