ФОПи продовжують отримувати допомогу від держави

Станом на 17 липня 80950 особам призначено допомогу на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, з них вже виплачено допомогу 74 892 фізичним особам.

Загальна сума коштів спрямована Мінсоцполітики структурним підрозділам з питань соціального захисту населення для здійснення виплат ФОПам складає 553 954,2 тис. гривень.

Така допомога надається фізичним особам-підприємцям, які не мають найманих працівників та які на період карантину призупинили свій бізнес та втратили прибуток.

Як раніше повідомляла Міністр соціальної політики Марина Лазебна, такі виплати будуть здійснюватися під час дії карантину, а також протягом 30 днів після його завершення залежно від ситуації з карантинними заходами та станом економіки країни.

Довідково:

Допомогу на дітей фізичні особи-підприємці можуть оформити онлайн, заповнивши електронну форму на офіційному веб-сайті Міністерства соціальної політики www.msp.gov.ua в розділі "е-сервіси" або за посиланням – https://dopomoga2fop.ioc.gov.ua , а також скориставшись Єдиним порталом державних послуг «Дія».

Источник: msp.gov.ua

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