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Foreign Policy: Между Турцией и Россией вполне вероятен вооруженный конфликт

Foreign Policy: Между Турцией и Россией вполне вероятен вооруженный конфликт

Издание Foreign Policy пишет, что в 2021 году Россия и Турция могут вступить в вооружённый конфликт в одном из регионов земного шара – в Сирии, Ливии или даже у российских границ на южном Кавказе.

«Россия и Турция не находятся в состоянии войны, но часто поддерживают противоположные стороны - как в Сирии и Ливии - или соревнуются за власть, как на Кавказе.

Сделка, заключенная в марте 2020 года между Москвой и Анкарой, остановила бои в Идлибе, последнем удерживаемом повстанцами очаге на северо-западе Сирии, и показала, насколько эти две державы нужны друг другу.

Россия ожидает, что Турция обеспечит соблюдение режима прекращения огня в Идлибе. Анкара признает, что еще одно наступление сил режима Асада, которое может привести к массовому наплыву еще сотен тысяч сирийцев в Турцию, зависит от российской поддержки с воздуха, что дает Москве фактическое право вето на такую ​​операцию.

Но статус-кво неутешителен: сирийская война еще не окончена, и еще одно наступление в Идлибе при поддержке России остается вполне возможным», - пишет Foreign Policy.

Что касается ситуации в Ливии, то конфликт между Россией и Турцией в этой стране считается маловероятным – официально российские военные в этой стране не находятся, хотя войска Хафтара активно пользуется услугами наемников «Вагнера» и российским вооружением.

Ещё одним местом вероятного конфликта между Россией и Турцией называется Кавказ. Такие выводы обусловлены прежде всего тем, что в Карабахе всё ещё сохраняется напряжённость, а любая провокация может привести к новой операции Азербайджана и Турции в Карабахе, неговоря уже о том, что армия из нескольких тысяч турецких военных находится всего лишь в 10 километрах от границы с Арменией.

«Россия и Турция также были вовлечены в недавнюю войну из-за Нагорного Карабаха. У России есть военный союз с Арменией, но она избегала выбора сторон и в конце концов добилась прекращения огня, положившего конец боевым действиям. Турция оказала Азербайджану дипломатическую и военную поддержку, с помощью турецких (и «израильских» - КЦ) беспилотников, помогающих подавить позиции ПВО Армении», - пишет издание, отмечая, что ситуация здесь является весьма неоднозначной.

В то же время, в последние месяцы отношения между Турцией и Россией серьёзно охладились, хотя реального повода для конфронтации нет. Во всяком случае, пока.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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