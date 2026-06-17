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Формат E5 набирає вагу напередодні анкарського саміту НАТО

Формат E5 набирає вагу напередодні анкарського саміту НАТО

Напередодні саміту НАТО в Анкарі, запланованого на 7–8 липня, п’ять найбільших військових держав Європи прискорено зводять архітектуру, яка може замінити громіздкий брюссельський процес ухвалення оборонних рішень.

12 червня міністри оборони Франції, Польщі, Італії, Німеччини та Великої Британії провели відеоконференцію у форматі E5. Обговорювали підготовку до Анкари, зростання європейського внеску в колективну оборону, розподіл відповідальності між союзниками та подальшу підтримку України. Підсумок учасники сформулювали без дипломатичних обертів: росія залишається найбільшою довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки.

Наприкінці червня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц збирає лідерів E5 у Берліні. Мета зрозуміла: до саміту в Анкарі вибудувати спільну позицію щодо взаємодії з Вашингтоном і показати американцям, що Європа готова брати на себе більше.

Паралельно комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс 9 червня в Брюсселі запропонував перетворити E5 на «неформальну раду безпеки». За його задумом, це міг би стати перший структурний крок до Європейського оборонного союзу, де рішення ухвалюють ті, хто готовий їх реалізовувати, а не чекають консенсусу решти двадцяти семи.

Принципова різниця від класичного формату ЄС в тому, що E5 не прив’язаний до інституційних процедур Євросоюзу та може залучати країни, які до нього не входять. Насамперед ідеться про Велику Британію та Норвегію. У перспективі розглядаються Туреччина і Канада. Та особливу вагу цей формат набуває для України: участь у спільних оборонних ініціативах і поглиблення співпраці з провідними військовими державами континенту відкривають інший шлях інтеграції до європейського безпекового простору, альтернативний довгому шляху через Брюссель.

Джерело: szru.gov.ua

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Темы: єс, британія

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