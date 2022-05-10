Фракция ОПЗЖ в Харьковском облсовете прекратила свое существование. Председателю Харьковского областного совета Татьяне Егоровой-Луценко поступило три обращения от депутатов ОПЗЖ о выходе из фракции и создании новой депутатской группы. Об этом глава облсовета сообщила на внеочередной сессии, проходившей 9 мая в режиме видеоконференции.

В областной совет поступило сообщение и соответствующие заявления относительно выхода из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" следующих депутатов областного совета:

Говорова Валерия,

Скоробогача Владимира,

Россихина Василия,

Рябко Владимира,

Белокудри Валерия,

Андреева Александра,

Заярного Леонида,

Хурсенко Сергея,

Назарова Артема,

Райнина Игоря,

Ващенко Анны,

Бочарниковой Елены,

Шенцева Никиты,

Юркова Владимира,

Как сообщил облсовету Сергей Гладкоскок, сложивший полномочия председателя фракции ОПЗЖ и вышедший из нее, о выходе из фракции также заявили:

Богдан Малеваный,

Армен Бакманян,

Максим Прядко,

Артур Северинов,

Ростислав Литвинов,

Светлана Эстеровская,

Татьяна Коробко,

Виталий Абрамов,

Андрей Малыш,

Антон Николаенко,

Александр Диденко,

Андрей Стронов,

Алексей Лесик.

Протоколом заседания фракции от 04.03.2022 последние исключены из состава фракции. Одновременно сообщаю, что я, Гладкоскок Сергей, слагаю свои полномочия как глава фракции политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и выхожу из ее состава, - процитировала обращение депутата глава облсовета.

12 депутатов бывшей ОПЗЖ во главе с Сергеем Гладкоскоком объединились в депутатскую группу, которую назвали "Відновлення України".

Для эффективной работы депутатов, направленной на восстановление Украины, ее развитие и уровень жизни наших граждан, образуется депутатская группа " Відновлення України " в количестве 12 внефракционных депутатов облсовета на срок до окончания полномочий облсовета VIII созыва. В протоколах учредительного собрания от 09.05.2022 определен председателем и уполномоченным лицом депутатской группы " Відновлення України" Гладкоскок Сергей. Состав депутатской группы таков: Сергей Гладкоскок, Армен Бакманян, Максим Прядко, Артур Северинов, Ростислав Литвинов, Светлана Эстеровская, Татьяна Коробко, Виталий Абрамов, Андрей Малыш, Антон Николаенко, Александр Диденко, Андрей Стронов", - процитировала Татьяна Егорова-Луценко.

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

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