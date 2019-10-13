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Франція та Ліга арабських держав закликали Туреччину припинити наступ у Сирії

Франція та Ліга арабських держав закликали Туреччину припинити наступ у Сирії

Франція та Ліга арабських держав закликали Туреччину припинити наступ військ у Сирії. Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що ці дії можуть спричинити пожвавлення діяльності угруповання «Ісламська держава». Про це, за повідомленням президентського офісу, французький лідер сказав у телефонному дзвінку президенту США Дональду Трампу. У повідомленні не вказано, чи закликав Макрон американські сили втрутитися в розвиток подій.

Голова Ліги арабських держав Ахмед Абул Гейт 12 жовтня закликав Туреччину припинити військові дії та вивести свої сили з території Сирії. Він заявив, що військова операція Туреччини спричинила нову хвилю біженців і ставить під загрозу «досягнення», здобуті в боротьбі з екстремістським угрупованням «Ісламська держава».

Рішення Трампа вивести американських військових із регіону звільнило шлях для наступу Туреччини проти курдів на північному сході Сирії, яких Анкара розглядає як загрозу власній безпеці. На четвертий день наземної операції турецька армія за підтримки загонів сирійської опозиції захопила місто Рас-ель-Айн на північному сході Сирії. Це місто є одним з ключових населених пунктів, який турецька армія планувала захопити під час операції проти курдських збройних формувань.

Источник: radiosvoboda.org

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