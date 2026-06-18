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Франція запускає програму створення гіперзвукової ядерної ракети ASN4G

Франція запускає програму створення гіперзвукової ядерної ракети ASN4G

Генеральний директорат озброєнь (DGA) уклав контракт із компанією MBDA на повномасштабну розробку, яка має завершитися до 2035 року — Агентство з оборонних закупівель Міноборони Франції.

Нова ракета замінить ASMPA-R, матиме прямоточний двигун, гіперзвукову швидкість і маневреність, що ускладнить її перехоплення засобами ППО. ASN4G інтегрують у винищувач Rafale F5, який очікується на озброєнні орієнтовно у 2030 році.

Проєкт є частиною закону про військове планування 2024-2030 років і покликаний посилити ядерне стримування Франції, зокрема через можливе розміщення літаків Rafale на базах союзників в Європі.

Джерело: https://t.me/znua_live/253680

Новости портала «Весь Харьков»

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