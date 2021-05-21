Франция отказалась впускать в страну россиян, привитых «Спутником»
Официальный Париж не будет разрешать въезд в страну туристам, привитым российской вакциной от коронавируса «Sputnik V». Об этом сообщается на сайте МИД Франции, пишет ресурс liga.
Отметим, что в апреле Афины приняли решение признать «Спутник V» в своем свидетельстве о вакцинации, что упростит российским гражданам поездки в Грецию. Однако Франция не готова последовать примеру страны, расположенной на Балканском полуострове, и «впустить» россиян, привитых «Гам-КОВИД-Вак», не дожидаясь одобрения препарата Европейским агентством по лекарственным средствам.
«Напоминаем вам, что на данный момент любой въезд и выезд с территории Франции из стран или в страны, расположенные за пределами ЕС, запрещен, за исключением веских оснований», – заявили в МИД Франции.
Там напомнили, что вопрос об официальном признании вакцины Спутник V сейчас изучается Европейским агентством по лекарственным средствам.
В министерстве также отметили, что члены ЕС обсуждают условия открытия границ.
«Деятельность Франции осуществляется в рамках европейских скоординированных мер», – заявили в МИД.
Источник: sprotyv.info