Франция отказалась впускать в страну россиян, привитых «Спутником»

Официальный Париж не будет разрешать въезд в страну туристам, привитым российской вакциной от коронавируса «Sputnik V». Об этом сообщается на сайте МИД Франции, пишет ресурс liga.

Отметим, что в апреле Афины приняли решение признать «Спутник V» в своем свидетельстве о вакцинации, что упростит российским гражданам поездки в Грецию. Однако Франция не готова последовать примеру страны, расположенной на Балканском полуострове, и «впустить» россиян, привитых «Гам-КОВИД-Вак», не дожидаясь одобрения препарата Европейским агентством по лекарственным средствам.

«Напоминаем вам, что на данный момент любой въезд и выезд с территории Франции из стран или в страны, расположенные за пределами ЕС, запрещен, за исключением веских оснований», – заявили в МИД Франции.

Там напомнили, что вопрос об официальном признании вакцины Спутник V сейчас изучается Европейским агентством по лекарственным средствам.

В министерстве также отметили, что члены ЕС обсуждают условия открытия границ.

«Деятельность Франции осуществляется в рамках европейских скоординированных мер», – заявили в МИД.

Источник: sprotyv.info

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