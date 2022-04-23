Франция отправит Украине самоходные артиллерийские установки: заявление Макрона

Франция предоставит Украине самоходные артиллерийские установки Цезарь CAESAR на фоне продолжающегося полномасштабного вторжения российской федерации. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Ouest-France.

«Мы по-прежнему поставляем значительное количество вооружения, от Милана до Цезаря. Я думаю, что мы должны продолжать идти по этому пути. Всегда с красной чертой, которая заключается в том, чтобы не вступать в войну», — отметил он.

Деталей поставок Макрон не раскрыл. Он также не назвал количество САУ, которое получит Украины.

По данным издания, обучаться использованию вооружения во Франции будут 40 украинских артиллеристов.

Французский Цезарь — это 155-мм самоходная артиллерийская установка, способная поражать цель на расстоянии 40 км с отличной точностью. САУ производится компанией Nexter и экспортируется в семь стран, включая Саудовскую Аравию, Данию и Чешскую Республику.

Источник: sprotyv.info

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