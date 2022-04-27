Навмисний це тролінг чи випадковий збіг, але вийшло доволі символічно. Французька енергетична компанія TotalEnergies, щоб доправити в Європу нафту з ОАЕ – на заміну російської, зафрахтовала танкер Moscow Spirit, що у перекладі з англійської – дух москви. Про це 25 квітня 2022 року, повідомило агентство Reuters.

Поетапна відмова європейських держав закуповувати російську «криваву нафту» могла спричинити на ринку ЄС дефіцит «чорного золота». Щоб цього уникнути, європейці домовилися з Об’єднаними Арабськими Еміратами – спочатку на кілька років – про експорт в ЄС. І вже незабаром Європа отримає першу з 2020 року нафту з ОАЕ – 1 млн барелів – саме танкером Moscow Spirit.

Як повідомляла група “ІС”, ЄС горує “розумні санкції” проти російської нафти.

Источник: sprotyv.info

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