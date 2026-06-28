ФРН перебудовує захист від гібридної агресії росії

Міністр внутрішніх справ ФРН Александер Добріндт відкрив Об'єднаний центр протидії гібридним загрозам – GAZ Hybrid. Берлін робить стратегічний крок до системної інтеграції безпекових структур, переходячи від реагування на окремі інциденти до постійного міжвідомчого моніторингу та прогнозування загроз.

Координацію роботи центру здійснюватиме Федеральне відомство із захисту Конституції (BfV). До платформи залучено Федеральну розвідувальну службу (BND), Національний центр кіберзахисту (NCAZ), Об'єднаний центр протидії дронам (GDAZ), Об'єднаний центр протидії екстремізму й тероризму (GETZ) та Федеральне відомство з інформаційної безпеки (BSI). GAZ Hybrid стає єдиною координаційною платформою для поліції, спецслужб та органів кібербезпеки.

У структурі центру працюватимуть п'ять робочих груп: моніторинг безпекової ситуації, обмін оперативною інформацією, протидія дезінформації та зовнішньому впливу, захист економіки, аналітика й підготовка звітності. Офіційний мандат GAZ Hybrid охоплює виявлення й припинення шпигунства, диверсій, транснаціональних репресій, державного тероризму, кібератак, поширення зброї масового знищення, втручання у виборчі процеси та використання так званих «одноразових агентів».

За оцінкою німецьких органів безпеки, основними джерелами гібридних загроз залишаються росія і Китай. москва розглядає Берлін як пріоритетну ціль через роль ФРН у підтримці України, провідні позиції в ЄС і НАТО та вплив на формування європейської оборонної й промислової політики. Пекін, своєю чергою, зосереджений на економічному й технологічному шпигунстві – насамперед на доступі до критичних технологій, промислових ланцюгів і дослідницьких установ.

Відкриття GAZ Hybrid є частиною ширшої реформи безпекового сектора ФРН. У лютому 2026 року уряд оголосив про плани розширити повноваження BND і BfV на тлі зростання гібридних загроз, і новий центр став практичним кроком у реалізації цього курсу.

Створення GAZ Hybrid свідчить про послідовне зміцнення безпекової архітектури Німеччини: Берлін будує інституційну основу для довгострокової протидії гібридній агресії – від захисту критичної інфраструктури до публічного викриття іноземних операцій впливу.

Джерело: szru.gov.ua

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