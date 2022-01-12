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ФРС проткнула криптопузырь: Биткоин «сдулся» на $100 млрд за 10 дней

ФРС проткнула криптопузырь: Биткоин «сдулся» на $100 млрд за 10 дней

Рынок криптовалют переживает худшее начало года в своей истории, теряя за 10 дней января капитализацию, равную ВВП Финляндии.

В понедельник курс биткоина впервые с конца сентября опускался ниже 40 тысяч долларов за единицу, падая в моменте на 6,6% за день, а Ethereum пробил отметку 3 тысяч долларов и также обновил 3-месячный минимум.

С начала года биткоин подешевел на 14%, или 102 млрд долларов в пересчете на капитализацию, а Ethereum — на 20%, или 76 млрд.

Суммарная рыночная стоимость всех обращающихся криптовалют рухнула на 312 млрд долларов по сравнению с 1 января, а относительно показанных в ноябре исторических пиков сжалась 1,072 трлн долларов (ВВП Нидерландов).

ФРС проткнула криптопузырь: Биткоин «сдулся» на $100 млрд за 10 дней

Крипторынок болезненно переживает смену курса Федеральной резервной системы США, которая торопится перейти к ужесточению денежной политики, чтобы обуздать инфляцию, зашкаливающую за рекорды времен Рональда Рейгана, считает Джей Хетфилд, глава Infrastructure Capital Advisors.

В ноябре ФРС объявила о сворачивании программы выкупа активов, в рамках которой заливала в рынки 120 млрд долларов ежемесячно. На декабрьском заседании Федрезерв решил ускорить этот процесс и полностью остановить «печатный станок» в марте, после чего приступить к повышению процентной ставки.

Опубликованные 5 января протоколы декабрьской встречи Комитета по открытым рынкам ФРС показали, что голосующие члены FOMC готовы действовать куда решительнее, чем ожидал рынок, и закладывают в свои проектировки три повышения ставки в 2022 году, столько же в 2023-м и еще два — в 2024-м. Более того, Федрезерв рассматривает возможность уже в следующем году приступить к сокращению баланса, де-факто изымая «напечатанные» доллары из системы. По данным на 5 января, баланс американского ЦБ достиг 8,765 триллиона долларов, прибавив 4,6 триллиона с начала пандемии. «Криптовалюты останутся под давлением по мере того, как ФРС уменьшает инъекции ликвидности», — говорит Хетфилд. Рынок фьючерсов на ставку ФРС уже закладывает 91% вероятности, что первое повышение ставки состоится в марте, а Goldman Sachs прогнозирует четыре шага вверх в течение следующего года. «Ужесточение денежной политики в США влияет не только на стоимость денег, но также на риск-премию, поскольку ФРС изымает фондирование с рынков капитала. Более рискованные инвестиции, такие как неприбыльный hi-tech, акции-мемы и криптовалюты страдают больше, чем остальной рынок, поскольку они вдвое волатильнее рынка в целом, а их риск премия вдвое выше, чем у средней акции», — поясняет Хетфилд.

По его прогнозу, к концу года биткоин может погрузиться на глубины ниже 20 тысяч долларов за единицу.

Инвесторы избавляются от вложений в биткоин с рекордной в мая 2021 года скоростью, пишут аналитики Glassnode.

По их оценке, 69% всех ликвидированных позиций на рынке фьючерсов были длинными — то есть ставками на рост курса. А это означает, что большая часть продаж пришлась на трейдеров, которые покупали в попытке «поймать дно», но были вынужданы сдаться, когда курс покатился в другую сторону, отмечает Glassnode.

Источник: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: валюта, США

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