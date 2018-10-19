ФСБ потребовала контроля над интернетом в России: "Без этого противостоять современным террористическим угрозам невозможно"

Руководство спецслужбы России заявило, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов, без этого нельзя предотвращать теракты и гарантировать обеспечение информационной безопасности на должном уровне.

Об этом заявил первый замдиректора ФСБ Сергей Смирнов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь.

"Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов. Без этого гарантировать должное обеспечение информационной безопасности и успешно противостоять современным террористическим угрозам невозможно", - сказал Смирнов.

Он отметил, что речь идет о проблемах, связанных с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью.

В Бишкеке на заседании Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) договорились усилить сотрудничество спецслужб в мониторинге интернета на предмет таких угроз, сказал Смирнов. Участники встречи создали защищенный канал связи для обмена информацией о террористах и экстремистах, обсудили расширение банков данных о таких организациях и разработали рекомендации для опроса подозреваемых в терроризме.

Летом 2018 года британская правозащитная организация Article 19 заявила в ООН об угрозе свободе пользователям интернета во всем мире со стороны России. По мнению организации, в России регулярно принимают законы, которые противоречат международным стандартам прав на получение информации и на тайну частной жизни, а власти оказывают неоправданное давление на интернет-компании. Правозащитинки предупредили, что если в России продолжатся эти процессы, во всем мире будет жестко ограничен свободный поток информации в интернете.

Источник: censor.net.ua

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