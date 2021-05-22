Фюзеляжи, которые есть на ХАЗе, имеют шансы превратиться в самолеты - премьер

Правительство прилагает все усилия для того, чтобы Харьковское государственное авиационное производственное предприятие выпустило самолеты. Как сообщает Укринформ, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"На Харьковском заводе готовы фюзеляжи, и они совершенно имеют шанс быть доработаны и выпущены как самолеты. Мы прилагаем все усилия, чтобы это произошло. Подтверждаю эту работу", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что заказ Министерства обороны Украины ГП "Антонов" на три самолета Ан-178 также способствует восстановлению работы Харьковского авиазавода.

Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (ХГАПП) при финансовой поддержке "Укроборонпрома" частично погасило задолженность по заработной плате перед работниками. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Государственный концерн "Укроборонпром" помог авиазаводу, который входит в его состав, погасить задолженность по заработной плате перед работниками за два месяца 2020 года, а также выплатить текущую зарплату за выполненные работы.

Всего ХАЗ осуществил выплату 9 млн грн с налогами включительно. Речь идет о погашении задолженности за апрель-май 2020 года, а также о расчете за выполненные работы по производству запчастей к самолетам, в том числе на заказ "Мотор Січі".

Справка SQ. ХГАПП специализируется на производстве самолетов Ан-74, Ан-140 и ХАЗ-30. Завод простаивает с 2014 г.

Как рассказал в середине января президент Ассоциации "Укравиапром" Виктор Попов, на авиазаводе - 3,6 млрд долгов, 2 млрд грн из которых - долги по облигациям, около 800 млн грн - долги перед коммерческими структурами, 256 млн - зарплатная задолженность. По словам президента "Укравиапрома", есть надежда, что в первой половине 2021 авиазаводу спишут часть долгов, остальные - реструктуризируют.

Утром 15 апреля работники Харьковского авиазавода перекрыли несколько улиц, требуя выплатить долги по зарплате. Как сообщил председатель профсоюза предприятия Михаил Погорелов, общая сумма задолженности перед работниками составляет 256 млн гривен. По его словам, людям не выплачивают зарплату с 2014 года. Погорелов также добавил, что сейчас на заводе осталось всего 1600 сотрудников. До этого около 1000 уволились с предприятия. По его словам, сегодня призводственные мощности предприятия загружены не более чем на 20%.

Через несколько дней "Укроборонпром" сменил директора ХАЗа и назначил на эту должность Александра Кривоконя, который уже возглавлял предприятие в 2017 году.

Источник: sq.com.ua

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