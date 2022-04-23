G20 не может эффективно функционировать, пока россия остается ее членом, – Христя Фриланд

G20 не может эффективно функционировать, пока россия остается ее членом, – министр финансов Канады Христя Фриланд

"России нет места за столом стран, объединившихся для поддержания глобального экономического процветания. Нельзя быть одновременно и браконьером, и егерем", - сказала Фриланд.

Разногласия по поводу присутствия россии на встречах демонстрировались всю неделю. Официальные лица из США, Канады, Британии и других западных стран устраивали демарш три дня подряд, когда выступали российские официальные лица.

Министры финансов и управляющие центральными банками G20, собравшиеся в среду в Вашингтоне, не смогли согласовать свое традиционное коммюнике с изложением целей экономической политики, поскольку россия заблокировала резкие высказывания, осуждающие ее вторжение в Украину.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/56309

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