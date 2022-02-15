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G7 готова завдати масштабних і негайних наслідків економіці Росії

G7 готова завдати масштабних і негайних наслідків економіці Росії

Міністри фінансів країн "Групи семи" попередили, що готові створити колективними санкціями масштабні та негайні наслідки для російської економіки у разі подальшої військової агресії проти України.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Міністри висловили серйозне занепокоєння через нарощування російської армії на кордонах України, що триває.

"Нашим безпосереднім пріоритетом є підтримка зусиль щодо деескалації ситуації. Проте ми повторюємо, що, зокрема, будь-яка подальша військова агресія Росії проти України зустріне швидку, скоординовану та рішучу відповідь.

Ми готові колективно запровадити економічні та фінансові санкції, які матимуть масштабні та негайні наслідки для російської економіки", - сказано у заяві.

Міністри підкреслили готовність діяти швидко та рішуче, щоб підтримати українську економіку, а також підтримувати поточні зусилля щодо термінового визначення дипломатичного шляху до деескалації.

Нагадаємо, Сполучені Штати заявляють, що Росія може вторгнутися в Україну в будь-який момент і створити несподіваний привід для нападу.

Москва заперечує будь-які такі плани і звинувачує Захід в "істерії".

У неділю президент США Джо Байден розмовляв з українським президентом Володимиром Зеленським, і вони погодилися з важливістю продовження дипломатії та стримування у відповідь на нарощування військових сил Росії.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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