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G7 обіцяє Україні понад $24 млрд на 2022 р. і далі – заява міністрів фінансів і голів центробанків

G7 обіцяє Україні понад $24 млрд на 2022 р. і далі – заява міністрів фінансів і голів центробанків

Країни G7 разом із міжнародною спільнотою обіцяють і вже надають Україні значну додаткову підтримку розміром понад $24 млрд на 2022 рік і надалі і у фінансовому, і в матеріальному плані, йдеться у заяві їхніх міністрів фінансів і голів центробанків щодо підсумків засідання у Вашингтоні.

"На тлі жорстокої російської агресії, страждань українського населення і руйнації самої країни ми готові зробити більше в міру необхідності", - наголошується в документі, опублікованому в четвер.

Згідно з ним, економічна підтримка України з 2014-го по 2021 рік перевищує $60 млрд.

У заяві також наголошується на важливості продовження тісної координації підтримки України та сусідніх із нею країн.

"Ми закликаємо всі країни та міжнародні організації об'єднати наші зусилля для забезпечення адекватної підтримки України в задоволенні її невідкладних потреб і відновленні її майбутнього", – наголошується у документі.

Представники G7 схвалили відкриття багатостороннього донорського рахунку Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України та заяву Європейського Союзу про створення Трастового фонду солідарності України (Solidarity Trust Fund), а також підтримують пакет підтримки України Групи Світового банку та пакет стійкості Європейського банку реконструкції та розвитку.

Напередодні директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва повідомила, що Україна звернулася до фонду по підтримку в покритті фінансового дефіциту для збереження функціонування економіки розміром $5 млрд на місяць на найближчі три місяці, і МВФ допоможе у зборі цих коштів.

За оцінками Нацбанку, сумарна міжнародна фінансова підтримка України з початку війни становила $3,8 млрд.

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко в інтерв'ю виданню The New Yorker минулого тижня оцінив дефіцит українського бюджету в найближчі місяці на рівні близько $8 млрд на місяць і заявив про бажаність допомоги партнерів $50 млрд на півроку. Водночас раніше міністр фінансів Сергій Марченко прогнозував дефіцит держбюджету на квітень-травень у $5-7 млрд на місяць порівняно з $2,7 млрд у березні.

Источник: interfax.com.ua

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