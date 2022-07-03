Гарантувати безпеку місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС неможливо, доки там загарбники

Державна інспекція ядерного регулювання і гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі досягли порозуміння щодо того, що гарантувати безпеку місії агентства на Запорізькій АЕС, доки станція захоплена російськими військовими, неможливо.

Про це повідомляє пресслужба ДІЯРУ, передає Укрінформ.

Як зазначається, робоча зустріч української делегації та Гроссі відбулась у межах проведення Сьомої наради договірних сторін Об’єднаної конвенції.

«Під час зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі... досягнуто взаєморозуміння про те, що забезпечити безпеку місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС в умовах, коли ця АЕС окупована російськими військовими, не є можливим. Єдиним рішенням, що може забезпечити безпечну експлуатацію АЕС, є повна її деокупація та повернення під контроль України. Сторони домовились робити все можливе для досягнення цієї мети», - йдеться в повідомленні.

Крім того, глава делегації України Олег Коріков звернув увагу Гроссі на те, що російська федерація у презентації, розміщеній на закритому сайті Об’єднаної конвенції 29 червня 2022 року, вказала територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як складову частину рф.

«Такі дії російської федерації є спробою легітимізувати анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, що суперечить ряду резолюцій Генеральної Асамблеї ООН», - наголосили в Держатомрегулювання.

Зазначається, що гендиректор МАГАТЕ підтримав позицію України з цього питання.

Як повідомлялося, Запорізька АЕС із 4 березня захоплена російськими військами. На майданчику ЗАЕС також тривалий час незаконно перебувають представники росатому. На станції перебуває близько 500 російських солдатів, важка техніка, танки та вибухівка.

Напередодні фахівці НАЕК «Енергоатом» власними зусиллями відновили втрачений зв'язок між Запорізькою атомною електростанцією та Міжнародним агентством з атомної енергії.

Источник: ukrinform.ua

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