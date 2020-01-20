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Гаррі й Меган втратять свій королівський титул

Гаррі й Меган втратять свій королівський титул

Принц Гаррі та Меган більше не використовуватимуть свій королівський титул і не отримуватимуть фінансування на виконання своїх королівських обов'язків.

Таку заяву поширив Букінгемський палац.

Пара також офіційно не представлятиме королеву.

Нові домовленості почнуть діяти із весни.

Герцог та герцогиня Сассекські також повернуть понад 2 млн фунтів на ремонт Фрогмор котедж, який залишиться їхнім домом у Британії.

Раніше пара завила, що вони хочуть відійти від виконання королівських обов'язків.

У заяві королеви йдеться, що "після багатьох місяців розмов та недавніх дискусій" вона задоволена тим, що "нам разом вдалося знайти конструктивний шлях виходу із ситуації для мого внука та його родини".

"Гаррі, Меган та Арчі завжди будуть любими членами моєї родини" - йдеться у заяві.

"Я визнаю усі виклики, з якими їм довелося зіткнутися за останні два роки і підтримую їхнє бажання жити більш незалежним життям. Хочу подякувати їм за їхню віддану роботу у цій країні, країнах Співдружності та поза її межами, а також особливо пишаюся тим, як Меган вдалося так швидко стати членом нашої родини".

"Уся наша родина сподівається, що сьогоднішня угода дозволить їм почати будувати нове щасливе і спокійне життя", - сказано у заяві.

Источник: www.bbc.com/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: короли

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