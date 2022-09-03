Газохранилища Европе в среднем заполнены на 80%
Gas Infrastructure Europe (https://agsi.gie.eu/) сообщает, что на 2 сентября 2022 года газохранилища Европе в среднем заполнены на 80,35% (+ почти 10% по сравнению с августом).
Британские хранилища заполнены полностью, на 100%.
Украинские хранилища заполнены на 27,39%.
В ЕС ситуация следующая:
Польша - 99,30%
Дания - 94,62%
Франция - 91,89%
Швеция - 90,80%
Бельгия - 89,12%
Германия - 84,26%
Италия - 82,56%
Чехия - 82,12%
Нидерланды - 77,78%
Словакия - 75,01%
Европа очень далека от того, чтобы замерзнуть без российского газа. И опережает план по полному заполнению газохранилищ приблизительно на месяц.
#энергетический_кризис #ЕС #Великобритания
Джерело: https://t.me/infosprotyv/2045