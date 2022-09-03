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Газохранилища Европе в среднем заполнены на 80%

Газохранилища Европе в среднем заполнены на 80%

Gas Infrastructure Europe (https://agsi.gie.eu/) сообщает, что на 2 сентября 2022 года газохранилища Европе в среднем заполнены на 80,35% (+ почти 10% по сравнению с августом).

Британские хранилища заполнены полностью, на 100%.

Украинские хранилища заполнены на 27,39%.

В ЕС ситуация следующая:

Польша - 99,30%

Дания - 94,62%

Франция - 91,89%

Швеция - 90,80%

Бельгия - 89,12%

Германия - 84,26%

Италия - 82,56%

Чехия - 82,12%

Нидерланды - 77,78%

Словакия - 75,01%

Европа очень далека от того, чтобы замерзнуть без российского газа. И опережает план по полному заполнению газохранилищ приблизительно на месяц.

#энергетический_кризис #ЕС #Великобритания

Джерело: https://t.me/infosprotyv/2045

Новости портала «Весь Харьков»

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