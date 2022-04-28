Газовый террор Кремля объединяет Европу

Преступное российское руководство поражено двойным ударом. Затяжной характер войны против Украины, особенно после создания антипутинской коалиции 40 стран на встрече министров обороны в Рамштайне, и порождаемые этим колоссальные риски разрушают позиции основных звеньев силовой путинской вертикали. Группировка Шойгу и ГРУ лежит в нокауте, о чем свидетельствует перехват политической инициативы главой Совбеза Патрушевым. ФСБ, подобно опричнине, готовит большую чистку уже в перспективе 30-40 дней.

Второй удар наносится по статусу РФ, как "газовой супердержавы". Европейские потребители "Газпрома" против попыток Москвы навязать антизаконную систему расчетов за газ в рублях. РФ начала лихорадочную превентивную экономическую атаку на своих потребителей. С точки зрения здоровых рыночных отношений немыслимо, чтобы продавец желал истребления своего покупателя. Но варварская Россия — тот самый случай торговца-маньяка. 27 апреля Кремль руками "Газпрома" самовольно остановил поставки газа Польше и Болгарии за то, что они отказались платить в рублях. Данная отчаянная мера с российской стороны является грубейшим нарушением договорных обязательств, а значит влечет за собой штрафные санкции. Компании PGNiG и "Булгаргаз" могут через Стокгольмский арбитраж взыскать с "Газпрома" многомиллиардные компенсации, как ранее украинский "Нафтогаз" отсудил 2,9 млрд.$.

Карательная газовая мера против близких союзников Украины Польши и Болгарии — не что иное, как акт агрессии РФ против всех стран ЕС. Россия ещё в прошлом году начала готовить почву для милитаризации газового вентиля. Нежелание нарастить поставки природного газа подстегнуло газовые цены на спотовом рынке ЕС. Теперь Кремль делает ставку на расширение проблемы до масштабов глобального энергетического кризиса. Задачами данной спецоперации выступают: 1. раскол стран ЕС по критерию газовой лояльности к РФ через механизм рублевых оплат; 2. распространение тезиса про болезненность отказа от российского газа для промышленных и бытовых потребителей; 3. провоцирование протестной активности под лозунгами снижения цены на газ.

Генеральная цель Москвы – подорвать монолитность европейских стран в поддержке Украины, выступающей щитом Европы перед лицом российской орды. Так сказать прогнуться под путинскую диктатуру, т.е. фактически легитимизировать вторжение в Украину. А в перспективе и в другие страны, к примеру, в Молдову.

Но газовый шантаж Европы — крайне опасная для страны-террориста затея, ведь 40% российского бюджета формируется за счёт реализации энергоносителей! В условиях обременительных санкций газовая авантюра смерти подобна.

Пока венгры заискивают перед "Газпромом" и декларируют готовность платить в рублях, главный клиент – Германия – отворачивается от Москвы.

В бундесправительстве утверждают, что на РФ нельзя положиться в вопросе импорта газа в свете остановки поставок в Польшу и Болгарию...

Страны Запада консолидируют усилия в сфере реформы газового рынка, как в направлении диверсификации поставок, так и путем отказа от использования газа ради достижения климатической нейтральности: т.н. "зелёный переход".

Лидером по отказу от токсичного российского газа выступает Италия, которая за март-апрель нашла новых поставщиков газа в Африке.

Следующий важнейший шаг в направлении ликвидации всеобъемлющей российской угрозы состоит в формировании паневропейской системы энергетической безопасности, которая объединяла бы все страны континента: как членов ЕС, так и страны-кандидаты.

Это важнейший шаг на пути консолидации европейских игроков для введения по отношению к стране-террористу газового и нефтяного эмбарго. Скатывание в пропасть нищеты может быстро отрезвить российских беспредельщиков и очень надолго закрыть для путинистов тему агрессии на всех фронтах.

Источник: https://t.me/sytosokrata/604

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