Где Нэнси?! (Из интервью с матерью погибшего орка)

Вот Вам Полное Интервью, Ужаснитесь!

Из интервью Deutsche Welle с матерью погибшего российского военнослужащего:

- Как он оказался в контрактной армии?

- В армию он пошел сразу после экзаменов в 2014 году. Он попал в спецназ ГРУ. Потом его перевели в другой город в спецназ разведки. Ему еще тогда предлагали подписать контракт. Я его кое-как отговорила, все-таки спецназ - это горячие точки.

Он пытался попасть на работу в СИЗО, но его не взяли. Решил собирать справки для работы в полиции, а на это время устроился в охрану. Работа ему не нравилась, и он решил попробовать по контракту. Узнал, что в поселок неподалеку приедут "покупатели" из Москвы и будут набирать. Его сразу взяли, так что на прощание у нас был ровно вечер. Женя служил в Росгвардии. Ему очень нравилось. Он командиром отделения стал. А еще они разгоняли митинги. Он ездил на Красную площадь, на Пушкинскую. В Калининград он тоже ездил в командировку на три месяца. Они там готовились к митингам.

- Как вы отреагировали на известие о смерти?

- Когда мне сказали, что он погиб, я сразу закричала: "Где Нэнси?!". Это собака, немецкая овчарка, с которой он уехал. Потом мне уже сказали, что Нэнси погибла вместе с ним. У него еще был щенок Алтай - "бельгиец", которого он обучал. Перед поездкой ему надо, было, видимо, определиться, с кем он поедет. Но "бельгиец" еще не натаскан на взрывчатые вещества.

На следующий день мне позвонили и предложили подарок - щеночка, который родился в день смерти Жени, - от тех же родителей, от кого была Нэнси. Поеду сейчас в Москву, сама заберу.

- Вы обсуждали с Женей тему Украины в последние восемь лет?

- Если честно, нет. Только когда по телевизору что-то увижу, всегда соболезновала, что такое творится [в Донбассе]. Стала вникать в конце января - начала копать, искать, куда же едет мой сын, какая заварушка там. С конца января я стала этим жить. Сейчас я их всех ненавижу. Хотя и говорят, что мирные жители тут ни при чем. Но они ими прикрываются. Кто хотел, съехали оттуда - их предупреждали. Зато наши парни ложатся там. У меня уже нет жалости даже к мирным жителям. Я смотрю на лица этих молоденьких мальчишек, которые там погибли, и у меня волосы дыбом встают.

- Вы сами понимаете, почему началась эта война?

- Я понимаю это так, простыми словами: если бы не бомбанули мы, то украинцы бомбанули бы по нам. Бомбануть-то, наверное, надо было. Тут без вариантов. Но что-то пошло не так. Конечно, никто не ожидал такого. А сейчас, если уже столько парней полегло, то уже нельзя останавливаться. Нужно идти дальше. До победы.

- Вы понимаете, что делает Россия в Украине? За что воевал Женя?

- Я считаю, что мой сын воевал за нас, за Россию и русских. Чтобы мы могли с вами сейчас по телефону говорить, пить и кушать. Я думаю, он лег не зря там. А за нас. Чтобы мы жили долго и счастливо и чтобы у нас не было войны. Чтобы над нами не летали бомбы.

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Если коротко, то: Родила. Воспитала вертухая, мечтающего пытать зеков, но которому удалось ограничиться только избиением мирных протестующих. Смотрела телевизор. Отправила его убивать на войну в чужую страну. Убили его.

Первая мысль: где собака?

Вторая мысль: ненавижу мирных украинских жителей.

Третья мысль: всё правильно, надо воевать дальше.

Последняя мысль: а че там по телеку у нас сейчас?

Исчерпывающая картина расчеловечивания духовности.

Источник: facebook.com

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