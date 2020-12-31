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Где в Харькове установили камеры для фиксации превышения скорости машин

Где в Харькове установили камеры для фиксации превышения скорости машин

На Велозаводском мосту в Харькове и на пересечении пр. Науки и ул. Культуры установили камеры, которые будут фиксировать превышение скорости машин. Как пишет "Суспільне", по словам директора КП "Горэлектротранссервис" Владислава Васенко, места для установки камер выбирали, учитывая количество аварий.

Камера будет фиксировать номер, цвет, тип транспортного средства и скорость его передвижения. Прибор корректно работает в радиусе от 30 до 100 метров.

"Основная функция - контроль скоростного режима. Эти приборы в автоматическом режиме снимают фото и видео нарушителей и отправляют непосредственно на сайт Министерства внутренних дел для проведения дальнейшей процедуры взыскания штрафа и установления личности. Думаю, что к середине следующего года в Харькове появится еще около девяти таких приборов", - сказал Васенко.

В дальнейшем планируется, что камеры будут фиксировать также проезд на красный свет и пересечение стоп-линии, но для этого инициативу должны утвердить на законодательном уровне.

Источник: sq.com.ua

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