Гегсет: США скоротять фінансування військової допомоги Україні

Адміністрація Дональда Трампа планує скоротити фінансування військової допомоги Україні в оборонному бюджеті, заявив голова Пентагону Піт Гегсет.

Він мотивував таке рішення тим, що "ця адміністрація має зовсім інший погляд на цей конфлікт".

"Ми вважаємо, що мирне врегулювання шляхом переговорів відповідає найкращим інтересам обох сторін та інтересам нашої країни, особливо зважаючи на усі конкуруючі інтереси по всьому світу", - цитує Гегсета агенція Associated Press.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/34907

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