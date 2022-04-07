Генасамблея ООН призупинила членство Росії у Раді з прав людини

Сьогодні, 7 квітня, Генасамблея ООН призупинила членство Російської Федерації в Раді ООН з прав людини через повномасштабну війну в Україні. Відповідне рішення підтримали 93 країни, 24 держави проголосували проти і 58 утрималися, що свідчить про послаблення міжнародної єдності проти Росії, повідомляє Deutsche Welle.

Напередодні США та Великобританія виступили з ініціативою виключити Росії з Ради ООН із прав людини після повідомлень про жорстокі вбивства російськими силами цивільних у Бучі. До цього зі складу Ради виключили лише Лівію у 2011 році.

«Воєнним злочинцям не місце в органах ООН, які опікуються захистом прав людини. Вдячний усім державам-членам, які підтримали відповідну резолюцію Генеральної асамблеї ООН та обрали правильний бік історії», – прокоментував це рішення міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

Росія офіційно залишається членом до кінця свого терміну, але втрачає всі права на це членство. Наприклад, країна більше не зможе брати участь у сесіях, навіть як спостерігач.

Рада ООН з прав людини була створена 2006-го року, замінивши Комісію ООН з прав людини, яка діяла з 1946 року. Така зміна відбулась у межах реформи ООН, яку просував тодішній генеральний секретар ООН Кофі Аннан. Рада ООН з прав людини може відправити в країну, яка входить до її складу, спостерігачів, аби ті відстежували ситуацію з дотриманням прав людини.

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