Гендиректор «Филип Моррис» рассказал, сколько нелегальных сигарет продается в Украине

Каждая пятая пачка сигарет, продаваемых в Украине, – нелегальная.

Об этом сообщил генеральный директор компании «Филип Моррис» Максим Барабаш в интервью «Интерфакс-Украина». (https://ru.interfax.com.ua/news/interview/844099.html)

«В условиях военного положения мы видим увеличение количества торговых точек, реализующих нелегальные сигареты, особенно в Запорожской и Днепропетровской областях. Мы обратились в правоохранительные органы с письмами о деятельности этих торговых точек. Через косвенные методы исследования мы видим, что доля нелегального рынка сигарет сейчас превышает довоенный показатель в 20,4%», – сказал он.

Проблема с ростом нелегального рынка сигарет была насущной и до войны. Если в 2016 году доля теневого рынка составляла 1,1%, то в конце 2021 года – 20,4%. В 2021 году потери гос бюджета из-за теневого рынка табачных изделий были 15,5 млрд грн.

По прогнозам Барабаша, в этом году эта цифра будет значительно больше.

Источник: https://t.me/c/1578682544/12087

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