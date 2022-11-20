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Гендиректор Prozorro звільнився після шести років перебування на посаді

Гендиректор Prozorro звільнився після шести років перебування на посаді

Що сталося. CEO Prozorro Василь Задворний, який шість років очолював держпідприємство, залишає свою посаду.

Джерело. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Деталі. «Під керівництвом Задворного Prozorro зі стартапу перетворилося на сталу державну IT-компанію. Розвиток електронної системи, де проводяться всі державні тендери в Україні, її адаптація під нові правила та вимоги ринку, захист від атак на прозорість та рівні правила гри. Усе це ті виклики, з якими доводилося давати раду», – зазначили у пресслужбі Prozorro.

Сам Задворний уточнив, що вирішив змінити сферу діяльності: йде працювати у комерційну компанію, яка розвиває IT продукт як product lead.

Тимчасовим CEO Prozorro стане Наталія Шимко, заступник гендиректора компанії. Шимко у галузі державних/публічних закупівель вже 11 років. Впродовж цього часу брала активну участь у формуванні та реалізації державної політики у цій сфері. Також Шимко була заступником директора департаменту регулювання публічних закупівель, очолювала відділ політики публічних закупівель.

Джерело: mind.ua

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