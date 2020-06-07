Генерал Бен Ходжес призвал разместить новые базы, ракеты и корабли в Черном море у границ России

Эксперты Центра анализа европейской политики призывают НАТО существенно пересмотреть свою стратегию близ границ России вплоть до размещения новых баз, ракет и кораблей в Черном море.

Как считает бывший командующий американскими сухопутными войсками в Европе американский генерал Бен Ходжес, именно Черное море сейчас стало «стартовой площадкой для дестабилизирующих операций Москвы».

По словам генерала, румынские военные уже давно называют Черное море «сирийским экспрессом России», имея в виду поток российских военных кораблей, перевозящих технику, боеприпасы и солдат из России в Сирию.

«Если вы посмотрите на любую НАТОвскую карту Европы, Черное море расположено где-то в нижнем правом углу. И именно так к нему и относились - как к периферии. Но если подвинуть карту так, что Черное море будет посередине - это даст совсем другой взгляд на регион. И именно такой взгляд мы считаем верным сейчас», - пояснил Ходжес в интервью BBC.

Более подробно отставной американский генерал и его коллеги описали предлагаемую НАТО стратегию в недавно выпущенном аналитическом докладе «Один фланг, одна угроза, одно присутствие».

Несмотря на то, что доклад фокусируется на описании стратегии противостояния России, в качестве первостепенной угрозы США? по сути? упоминается Китай. В документе говорится, что в ближайшем будущем возможен военный конфликт между Вашингтоном и Пекином, и поэтому восточный фланг НАТО в Европе нуждается в устранении всех уязвимостей.

Ходжес командовал американскими сухопутными войсками в Европе с 2014 по 2017 год. И по его словам, пока на восточном фланге у НАТО есть несколько слабых мест, которыми умело пользуется Россия. Одной из таких уязвимых точек является регион Черного моря, где Москва очень сильно укрепилась после аннексии Крыма в 2014 году.

В своем новом докладе Ходжес предлагает создать форпост НАТО в Румынии и сделать из него не менее важный стратегический узел, чем нынешние базы альянса в Прибалтике и Польше.

Сейчас быстро перебросить личный состав и технику НАТО из Германии в Румынию практически невозможно из-за Карпатских гор. А перемещение группировок Альянса через Польшу осложняется тем, что в стране очень много озер. Решить эту проблему могло бы появление базы в Румынии, а также развитие железнодорожной сети в восточной Европе, отмечается в докладе.

Но наращивание группировки НАТО в Румынии может спровоцировать серьезный рост напряжения в Черноморском регионе вплоть до ядерной войны, пугают в ответ в Москве. Об этом заявил аналитик Московского центра Карнеги, старый чекист, уже много лет пугающий Запад мощью России Дмитрий Тренин.

«Это противостояние при определенных условиях может нести угрозу войны, в том числе с применением ядерного оружия», - пригрозил Дмитрий Тренин.

Но автор доклада – американский генерал Ходжес с ним не согласен.

«Почти 40 лет на протяжении «холодной войны» солдаты НАТО и СССР стояли на позициях друг напротив друга с оружием в руках. И мы говорим о миллионах человек, которые несли такое дежурство. Там же находились и установки с ядерным оружием. И за все это время у нас не было никаких серьезных инцидентов.

Я сам служил лейтенантом в Западной Германии с 1981 по 1984 год. И у нас, и у советских солдат были четкие протоколы, четкое понимание силы другой стороны. И это было ключом к поддержанию мира. Риск горячего противостояния увеличивается только тогда, когда одна сторона недооценивает силу и готовность другой», - указал Ходжес.

По словам Ходжеса, который присутствовал на этой закрытой для посторонних презентации доклада, представители различных стран НАТО по-разному отреагировали на предложения аналитиков. Но большинство положительно оценили идеи, изложенные в документе.

Ходжес считает, что Россия пытается не только сама доминировать в Черном море, но и максимально уменьшить возможности других стран в регионе.

«Для меня ясно, что цель России - полностью контролировать всю северную береговую линию Черного моря. Они уже практически задушили украинские порты в Бердянске и Мариуполе, они попытаются задавить любую морскую активность в Одессе. Москва явно пытается противостоять строительству глубоководного порта в Грузии в Анаклии. И это не ответ на какие-то действия НАТО, это подрывная деятельность, которую Москва ведет по своей инициативе», - отмечает отставной американский генерал.

В НАТО считают, что Черноморский регион будет оставаться нестабильным еще по меньшей мере несколько лет, поэтому альянсу нужно улучшать знание местности, а также демонстрировать свое присутствие в этой части Европы.

«Черное море не принадлежит лишь одной стране, - подчеркивал ранее в беседе с Би-би-си советник НАТО по России Роберт Пшель. - И мы будем напоминать об этом».

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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