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Генерал Василий Богдан: Россия выжидает и готовится к полномасштабному вторжению в Украину

Генерал Василий Богдан: Россия выжидает и готовится к полномасштабному вторжению в Украину

Украина должна быть целиком и полностью готова к введению режима военного времени. К этому призвал ветеран внешней разведки Василий Богдан.

По словам генерал-лейтенанта, над Украиной сейчас нависла прямая угроза со стороны России.

По его словам, Россия разместила на украинской границе 200 тыс. военных, а также «военную технику, ствольную и ракетную артиллерию, ракетно-космические войска и средства радиоэлектронной борьбы».

Генерал не сомневается, что это свидетельствует о подготовке «масштабной военной операции России против Украины». Поэтому высшая власть страны должна возобновить всеобщий призыв на службу в армии, подчеркнул он.

Россия стягивает к границе с Украиной войска, самолеты и танки, рассчитывая на ошибку украинской стороны, чтобы использовать это как повод для полномасштабного вторжения.

Ранее об угрозе вторжения России в Украину предупреждал также эксперт Денис Богуш.

«Они готовятся к этому (полномасштабному военному вторжению - ред.). Они же не просто так накапливают и танки, и самолеты возле границы с Украиной. Они ждут нашу какую-то ошибку такую ​​кардинальную и думают, если мы сделаем какую-то «провокацию», то они ударят полностью по всем фронтам. Но нужно, чтобы население России это поддержало», - сказал политтехнолог.

По его словам, примерно 70% русских поддерживают политику Путина в отношении Украины.

«То есть рейтинг самого Путина упал, а политику в отношении Украины население поддерживает». Он напомнил, что агрессию против Украины поддерживают и т.н. деятели культуры в России.

Эксперт отметил роль русской пропаганды. По его словам, угроза российского телевидения заключается в формировании позитивного общественного мнения относительно будущего вторжения российских войск.

«То есть война это не просто так, что взяли и поехали куда-то. Война - это смерти. И для этого нужно, чтобы россияне это поддерживали. А это подкрепляется различными культурными штуками», - отметил политтехнолог.

По мнению эксперта, страны НАТО в случае полномасштабной агрессии России на словах конечно поддержат Украину. Но если бы Украина была членом НАТО, то страны-члены Альянса были бы обязаны защищать эти земли.

«Так как мы не являемся членами НАТО, они не обязаны нас защищать. Они будут что-то помогать. У нас уже около 10 тысяч погибли, а они там себе тихонько собираются на одно заседание, потом на другое ... То есть ничего не изменится. И в военном плане мы сейчас один на один с Россией», - предупредил эксперт.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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