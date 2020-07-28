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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу прокуратури міста Києва нового керівника (ФОТО)

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу прокуратури міста Києва нового керівника (ФОТО)

У понеділок, 27 липня 2020 року, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу прокуратури м. Києва нового керівника – Олега Кіпера, який раніше обіймав посаду заступника прокурора м. Києва.

Ірина Венедіктова відзначила, що від нового керівника столичної прокуратури очікує ефективної та злагодженої роботи. «Завдань багато, але сподіваюсь, що колектив столичної прокуратури, працюючи єдиною командою, забезпечить їх ефективне виконання, а результати відповідатимуть запиту суспільства», - наголосила Генеральний прокурор.

У свою чергу, Олег Кіпер подякував за довіру та запевнив, що докладе максимум зусиль для ефективного виконання поставлених завдань.

Довідково: Олег Кіпер роботу в органах прокуратури розпочав у 2001 році. Обіймав посади слідчого Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурора відділу прокуратури Одеської області, прокурора відділу Генеральної прокуратури України, начальника управління прокуратури Івано-Франківської області, заступника прокурора Івано-Франківської області, заступник начальника управління – начальника відділу Генеральної прокуратури України. 9 червня 2020 року наказом Генерального прокурора був призначений на посаду заступника прокурора м. Києва.

Источник: gp.gov.ua

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