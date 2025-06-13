Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что обещание принять Украину в НАТО остаётся в силе, даже если это не будет прямо указано в коммюнике саммита в Гааге

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Его заявление прозвучало на фоне выводов западных спецслужб о том, что россия стремительно наращивает производство оружия и готовится к затяжной конфронтации с НАТО. Аналитики Института изучения войны (ISW) даже предполагают, что кремль может начать военные операции против стран-членов Альянса до 2030 года.

Рютте привёл данные, согласно которым россия планирует изготовить 1500 танков, 3000 бронемашин и 2000 ракет "Искандер" уже в 2025 году. Он подчеркнул, что за три месяца россия производит столько оружия, сколько страны НАТО за год. В связи с этим НАТО должно укреплять противовоздушную и противоракетную оборону, внедрять новые технологии и увеличить оборонные расходы. Генсек отметил, что Альянсу необходимы тысячи единиц бронетехники и танков, миллионы снарядов, а также инвестиции в военные корабли и самолёты для укрепления "щита, который защищает наше небо".

Джерело: https://t.me/c/1226880919/56086

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