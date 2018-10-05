Генетическая традиция Кремля – вмешиваться в выборы в других странах

Как известно, на этой неделе в Македонии потерпел фиаско консультативный референдум, в ходе которого жителям этой страны было предложено проголосовать за её переименование в "Северную Македонию", что значительно ускорило бы её интеграцию в НАТО и ЕС. Однако, несмотря на положительные результаты голосования, в ходе которого 90% отдали голос “за” переименование, референдум был признан несостоявшимся, поскольку его явка составила менее 50%.

Провал референдума с одной стороны оказался выгоден: Греции, которая была против переименования бывшей югославской республики в название практически идентичное одной из областей страны; македонским националистам, которые призывали к бойкоту референдума; а также – Российской Федерации, всячески препятствующей распространению НАТО и ЕС.

И, честно говоря, нет ничего удивительного в факте очередного вмешательства России в волеизъявление граждан другого государства, ведь это давняя традиция РФ, перешедшая к ней по наследству от СССР. Стоит вспомнить хотя бы президентские выборы в США в 1948 году, когда СССР пытались повлиять на волеизъявление американцев в пользу устраивавшего Сталина Генри Уоллеса. Правда, 70 лет назад просоветская прогрессивная партия и непосредственно Уоллес с треском проиграли выборы, набрав лишь 2,3%.

С годами стремление России влиять на выборы в других странах, представляющих для неё геополитический интерес, не только не уменьшилось, но и совершенствовалось, с учетом появившихся новых инструментов влияния на социально-общественную обстановку и непосредственно - выбор.

К примеру, если говорить о недавнем референдуме в Македонии, то в его ходе был задействован широкий инструментарий кремлевской пропаганды. Использовались соцсети, через которые проводились информационные вбросы, дискредитирующие референдум и призывающие его бойкотировать. Проводились опросы с соответствующими нарративами, а также организовывались массовые беспорядки с участием местных хулиганов. К примеру, в Скопье были спровоцированы беспорядки с участием футбольных болельщиков, а по социальным сетям и интернет-ресурсам распространялись фейковые сообщения о совершенных полицией актах насилия в отношении “мирных” протестующих против референдума.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев также сообщал, что греческие бизнесмены пророссийских взглядов финансируют правые националистические группы, выступающие против референдума, а еще было известно о транзакции в $21 тыс одной из таких групп для организации беспорядков.

Вмешательство России в референдум в Македонии было настолько агрессивным и явным, что в июле из Греции было выслано 4 российских дипломата, а Министерство внутренних дел Македонии заподозрило российского бизнесмена с греческим гражданством Ивана Саввиди в осуществлении транзакции на сумму более 300 тысяч евро ряду македонских политиков, лидерам и членам националистических организаций и, как ни странно, футбольным хулиганам, для участия в протестах против переименования Македонии.

По сути, выстраивается четкая схема от “интереса” Кремля к реализации через финансирование, как уличных протестов, так и информационных волн в СМИ и социальных сетях. При этом задействуются все ресурсы, от банально устаревшего телевидения, до рекламных баннеров на таких площадках как Facebook и т.д. Причем вмешательство может иметь не только формат дискредитации, как в случае с референдумом в Македонии, но и нести нарративы в пользу той или иной персоны-партии, как в случае с выборами в США.

Американская история вмешательства

Одним из примеров такого информационного влияния можно привести ресурс ранее известный как “Usareally, Wake Up Americans”, а нынче существующий под названием USAReally. Ресурс, который, вроде бы, обговаривает острые для граждан США вопросы расового, гендерного и социального неравенства. Вот только одно “НО”, головной офис USAReally размещен в Москве, а финансируется он Федеральным агентством новостей, контролируемым, в свою очередь, Евгением Пригожиным.

Сам же ресурс, основанный россиянином Александром Малькевичем, занимается публикацией не столько серьезной аналитики, сколько конспирологии и материалов, насаждающих нарратив о том, что в США “все плохо”, общество разлагается и в стране царит беззаконие. В тоже самое время сайт всячески поощряет политику президента США Дональда Трампа, вплоть до конвертации контента на форум the_donald социального ресурса Reddit (в 2015 был подвержен блокировке на территории РФ), где президента США называют "Императором Соединенных Штатов”.

В целом же, вмешательство РФ в выборы США в 2016 году можно назвать вершиной подобных акций за последние 70 лет. Ведь если сравнивать опыт 1948 года и 2016-го, то был проделан путь от оглушительного поражения, до, фактически, победы желаемого кандидата. При этом избирательный процесс США оказался абсолютно не готов к набору тех методик, что применялись в ходе российского вмешательства.

Пример с USAReally и темами, которые поднимались на страницах этого ресурса, я привёл не просто так. Дело в том, что в 2017 году в ходе выборов в Бундестаг Германии были использованы очень похожие методы.

Дежавю в Германии

На общественное мнение немцев влияли посредством распространения выгодных Кремлю месседжей через русскоговорящее население Германии, представителей левых и правых партий. Дело в том, что именно эти группы избирателей были более остальных подвержены популистским лозунгам и плохо разбирались в политических процессах страны, отдавая предпочтение националистическим и примитивным призывам, пробуждающим, в том числе и мотивацию к агрессивным действиям.

Основным инструментом манипуляции вновь стали интернет-ресурсы и социальные сети, в которых, через внезапно образовавшиеся паблики, быстро набравшие популярность, либо рекламу, распространялись нарративы, пробуждающие негативное отношение к миграционной политике, повышался градус социальной напряженности, культивировались антиевропейские идеи.

Во многом, именно эти методы и способствовали популярности правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", с пророссийскими взглядами, занять третье место на выборах.

Как видно, основной ставкой российского вмешательства в избирательный процесс других стран становятся представители тех слоев, которые менее остальных подкованы в политических процессах, а также быстрее подаются не только популистским призывам, но и паническим настроениям.

Франция и Голландия – работа по отработанным схемам

В ходе выборов президента во Франции, когда в борьбе участвовали лидер Национального фронта Марин Ле Пен и глобалист Эммануэль Макрон, был произведён взлом серверов движения, в чем обвинили российских хакеров. Кроме того, российские информационное ресурсы RT и агентство Sputnik всячески искажали информацию о ходе выборов, манипулируя данными в пользу пророссийского кандидата Марин Ле Пен.

Так же в 2017 году Россия провела масштабную информационную компанию в Нидерландах, где проходил референдум относительно Соглашения об ассоциации Украина – ЕС. Причем в этом случае использовались не только методы фейковых вбросов через медиаресурсы, но и фейковые украинцы.

Накануне референдума депутат левого крыла парламента Нидерландов Гарри ван Боммель, получил в свое распоряжение целую армию россиян, которые агитировали на улицах, выступали на публичных мероприятиях, телевидении и радио против ассоциации ЕС-Украина, представляясь украинцами.

В целом же, если говорить о российской пропаганде в Нидерландах, то она по схожей схеме нагнетала страх и недоверие среди голландцев к Украине, насаждая нарративы о том, что положительное решение по ассоциации: приведёт к наплыву беженцев из Украины; Украина страна неонацистского толка; голландцы начнут платить больше налогов, предназначенных для реформ в Украине, которые власти страны раскрадут; “Боинг” рейса МН-17 сбили украинцы.

По сути, стандартный набор, охватывающий страхи и переживания, необходимый Кремлю для манипулирования мнением и результатом электората.

Мы живем во времена, когда между странами могут быть десятки, сотни, тысячи километров, которые, по сути, ничего не значат. Мы живем во времена, когда банальный подкуп избирателей, агитаторов, влиятельных персон это уже не тот инструмент, который предопределяет исход. Дезинформация, фейки, вбросы, взломы почты, баз данных и сайтов, информационные атаки и дискредитация. Комплекс мер влияния, которые можно осуществлять без учета расстояний и количества агентов влияния на месте.

В ХХI веке важной составляющей избирательного процесса в регионах, имеющих геополитическое значение, становится не только соблюдение законности волеизъявления, но и информационная безопасность и, порою даже, контрпропаганда. Ведь именно в формате полномасштабной информационной войны оказывалось воздействие РФ на выборы США и референдум в Македонии.

Продолжение следует…

Источник: sprotyv.info

Автор: Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

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