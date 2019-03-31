Геннадий Кернес проголосовал на выборах Президента Украины

31 марта Харьковский городской голова Геннадий Кернес проголосовал на выборах главы государства.

Около 13:00 он приехал на избирательный участок №631273 в Киевском районе, передает пресс-служба Харьковского горсовета.

После голосования Геннадий Кернес отметил, что отдал голос «за продолжение начатого».

«Харькову нужно дальше развиваться, укреплять самоуправление, создавать условия для работы и комфортной жизни. Харьковчане, как и все украинцы, ожидают от результатов этих выборов стабильности и перспективы», - сказал он.

Отвечая на вопросы журналистов, Геннадий Кернес спрогнозировал явку на выборах: он считает, что проголосуют около 65% избирателей.

По его данным, на 12:00 явка избирателей в Харькове составила около 15%.

«Конечно, будет второй тур. Но, думаю, и результаты первого всех удивят», - добавил он.

Как сообщалось, сегодня проходят выборы шестого Президента Украины.

В Харькове работают 611 избирательных участков, они открыты с 8:00 до 20:00.

Агентство Телевидения Новости