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Генінспектор Бундесверу Карстен Броєр наказав до 2029 року переозброїти німецьку армію через загрозу агресії Росії

Генінспектор Бундесверу Карстен Броєр наказав до 2029 року переозброїти німецьку армію через загрозу агресії Росії

За даними Reuters, Броєр представив документ, в якому визначає пріоритети щодо зброї, яку потрібно закупити або розробити в першу чергу. Серед них — зміцнення ослабленої системи ППО Німеччини, зокрема з акцентом на перехоплення дронів.

Ще один пріоритет — здатність завдавати глибоких високоточних ударів на відстані понад 500 кілометрів. Броєр також наказує підвищити цільові обсяги накопичення всіх типів боєприпасів.

До переозброєння Броєр закликає через російську загрозу — за його оцінками, до 2029 року Росія може достатньо відновити свої сили, аби здійснити напад на територію НАТО.

Джерело: https://t.me/babel/68659

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