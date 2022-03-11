Геноцид, екоцид, зруйновані населені пункти та загибелі людей – розслідування військової прокуратури

24 лютого 2022 року – відкритий воєнний напад РФ на територію України. За 15 днів повномасштабної війни країни-агресора з Україною прокурори Харківщини цілодобово, попри небезпеку, не зраджуючи присязі, докладають всіх можливих зусиль для документування кожного злочину та покарання винних.

Наразі до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 604 кримінальні провадження, триває комплекс всіх необхідних слідчих дій.

Зокрема, за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом екоциду (ст. 441 КК України). 6 березня 2022 року ЗС РФ здійснено обстріли з реактивних систем залпового вогню «Град» по території Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (ННЦ ХФТІ), розташованого по вул. Академічна у м. Харкові. В ННЦ ХФТІ перебуває дослідна ядерна установка «Джерело нейтронів», в активну зону якої завантажено 37 паливних ядерних елементів. Вказані дії могли призвести до масштабної екологічної катастрофи.

За вказаний період за процесуального керівництва окружних прокуратур м. Харкова та Харківської області повідомлено про підозру 33 особам.

Зокрема, 4 березня 2022 року Харківською обласною прокуратурою повідомлено про підозру 65-річному голові Южноградської громади Харківської області за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України). Встановлено, що представник влади вчинив умисні дії щодо державної зради на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом вчинення перепон у озброєнні військових формувань задля захисту міста від військових Російської Федерації в період збройного конфлікту.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відповідно до вимог ст. 615 КПК України.

Для подальшого досудового розслідування крімінальне провадження направлено до слідчого відділу Управління СБ України у Харківській області.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обрано 18 особам, з них 15 за клопотаннями Київської окружної прокуратури м. Харкова та 3 – Салтівської окружної прокуратури м. Харкова.

Наразі вказаний запобіжний захід продовжено ще 28 особам.

Відкрито матеріали на виконання ст. 290 КПК України у 7 кримінальних провадженнях за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області.

Вторгнення РФ спричинило загибель та поранення мирних мешканців, у тому числі, дітей та військовослужбовців і мирних мешканців, а також пошкодження та руйнування об’єктів цивільної та військовоі інфраструктури.

Прокуратура координує роботу правоохоронної системи, вживає всіх необхідних заходів для збору доказової бази та покарання винних відповідно до чинного українського та міжнародного законодавства заради єдиної мети – перемоги Миру та Закону на нашій землі!

Агентство Телевидения Новости