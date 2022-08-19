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Генсек ООН Гутерриш сделал ряд заявлений после встречи во Львове

Генсек ООН Гутерриш сделал ряд заявлений после встречи во Львове

● В ситуации с ЗАЭС должен возобладать здравый смысл, чтобы избежать угроз безопасности.

● ООН окажет поддержку посещения станции миссией МАГАТЭ, только если она направится туда через Киев.

● ООН работает над получением безопасного доступа в Еленовское СИЗО.

● Представитель Бразилии станет главой миссии по установлению фактов терракта в Еленовке.

● Продолжение экспорта продовольствия и удобрений из Украины и рф критически важно для стабилизации рынков.

Джерело: https://t.me/vekha/46431

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