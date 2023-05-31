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Генштаб оновив дані бойових втрат противника

Генштаб оновив дані бойових втрат противника

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 31.05.23 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 207910 (+470) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 3802 (+0) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 7472 (+3) од,

артилерійських систем / artillery systems – 3460 (+15) од,

РСЗВ / MLRS – 575 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 333 (+1) од,

літаків / aircraft – 313 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3124 (+32),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1107 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6230 (+11) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 454 (+0).

Агентство Телевидения Новости

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