Генштаб: у росії уражено стратегічні заводи

Українські військові у ніч на 12 червня уразили низку важливих цілей у росії та тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У російському Татарстані під удари потрапили нафтопереробні заводи ТАНЕКО та ТАИФ-НК у Нижньокамську. Підтверджено ураження цілей та пожежу на території обох підприємств.

Нафтопереробний комплекс ТАНЕКО є одним із найбільших нафтопереробних підприємств у рф. Проєктна потужність переробки становить понад 16 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє широкий спектр паливно-мастильних матеріалів, зокрема дизельне пальне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти.

Підприємство ТАИФ-НК – це великий нафтопереробний комплекс, який відрізняється надзвичайно високою глибиною переробки нафти – понад 95%. Переробляє важку високосірчисту нафту та газовий конденсат. Продукція заводу розподіляється на кілька ключових сегментів – від масового палива до специфічної сировини для нафтохімії та військових потреб.

Також уражено комбінат «Тольяттикаучук» у Самарській області, який спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків (що, зокрема, використовуються в подальшому виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет), мономерів, фракцій та високооктанових добавок до бензину.

Окрім цього уражено командно-спостережні пункти окупантів в районах Обести та Іскри Курської області рф і в районі Маринського на ТОТ Херсонської області. Також завдано ураження по пунктах управління противника в районах Воскресенки та Покровська та вузлу зв’язку ворога в районі Веселого на ТОТ Донецької області.

Серед іншого ЗСУ завдали ураження по району зосередження особового складу противника на полігоні Восточний у районі Новопетрівки на ТОТ Запорізької області.

Агентство Телевидения Новости