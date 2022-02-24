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Геращенко показал фото танка РФ, уничтоженного под Харьковом
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в социальной сети Facebook опубликовал фотографии российской военной техники, которую подбили украинские военные под Харьковом.
«Еще фото подбитой российской военной техники под Харьковом», — написал Геращенко в своем микроблоге.
Как сообщалось, сегодня, 24 февраля, Российская Федерация вторглась в Украину. В результате под обстрелы попали несколько украинских городов.
Украинские военные сумели отбить Мариуполь и Счастье.
Кроме того, Украину поддержали 48 государств и пять международных организаций. Наши партнеры предупредили о введении жестких санкций против РФ.
Источник: УНИАН
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