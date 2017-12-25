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Геращенко заявила, что Украина готова провести обмен 306 человек на 74 украинца

Геращенко заявила, что Украина готова провести обмен 306 человек на 74 украинца

Народный депутат и представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что Киев готов в ближайшее время передать 306 граждан, чтобы освободить 74 украинца.

Об этом она сообщила в Facebook

По словам Геращенко, в переговорах был ряд несогласованных вопросов верификации пленных: кто-то не желал участвовать в обмене, а чей-то срок заключения заканчивался в дни, когда уже шла техническая работа по подготовке освобождения.

Политик отметила, что Минской гуманитарной группе после непростых переговоров удалось снять большинство из этих вопросов.

Агентство Телевидения Новости

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