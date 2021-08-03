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Германия не остановит "Северный поток-2", даже если он станет оружием России — Bloomberg

Германия не остановит Северный поток-2, даже если он станет оружием России — Bloomberg

В случае агрессивных действий России Германия сосредоточится на более широких санкциях на уровне Евросоюза

Власти Германии не остановят прокачку российского газа по трубопроводу "Северный поток-2", даже если РФ его попробует использовать как геополитическое оружие.

Об этом сообщает Bloomberg.

В случае агрессивных действий России Германия сосредоточится на более широких санкциях на уровне Европейского Союза, заявили собеседники издания. По их мнению, это более сложный путь для ответных мер.

Так в Германии планируют действовать вместо прямого удара по газовой связи с Россией, пишет Bloomberg.

Указано, что, скорее всего, позиция Берлина в этом вопросе не изменится даже после отставки канцлера Германии Ангелы Меркель после выборов 26 сентября.

Как сообщается, проект российского трубопровода поддерживает весь политический спектр страны, кроме партии "Союз 90/Зеленые".

Ранее в Европарламенте выступили против соглашения США и Германии по "Северному потоку-2". Там напомнили, что проект угрожает безопасности Украины и всей Европы.

Тем временем компания-оператор Nord Stream 2 AG заявила, что газопровод "Северный поток-2" завершен уже на 99%.

При этом инвесторы проекта рассчитывают на его запуск уже в 2021 году.

В конце июня сообщалось, что Германия и США обсуждают возможность помощи Украине в сфере энергетики из-за запуска Россией "Северного потока-2".

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не ведет официальных переговоров о компенсациях для себя в случае завершения строительства газопровода "Северный поток-2", но допускает их проведение на основе двух принципов — безопасности и гарантий соблюдения, собственно, самих договоренностей.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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