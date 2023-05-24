Германия обновила перечень помощи для Украины, добавив помощь на сумму 2,7 млрд евро, анонсированную 10 дней назад

В нее войдут, в частности, танки Leopard 1, БМП Marder, системы ПВО IRIS-T SLM и мобильные ЗРК IRIS-T SLS, радары для ПВО, зенитные установки Gepard и многое другое.

В общей сложности должно быть поставлено 8 IRIS-T SLM (2 уже в Украине) и 12 IRIS-T SLS и еще 18 Gepard в дополнение к уже переданным 34.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/17242

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