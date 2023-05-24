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Германия обновила перечень помощи для Украины, добавив помощь на сумму 2,7 млрд евро, анонсированную 10 дней назад

Германия обновила перечень помощи для Украины, добавив помощь на сумму 2,7 млрд евро, анонсированную 10 дней назад

В нее войдут, в частности, танки Leopard 1, БМП Marder, системы ПВО IRIS-T SLM и мобильные ЗРК IRIS-T SLS, радары для ПВО, зенитные установки Gepard и многое другое.

В общей сложности должно быть поставлено 8 IRIS-T SLM (2 уже в Украине) и 12 IRIS-T SLS и еще 18 Gepard в дополнение к уже переданным 34.

#Германия #помощь

Джерело: https://t.me/infosprotyv/17242

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