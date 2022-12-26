Германия приостановила все программы финансово-экономической помощи Ирану

Германия приостановила программы финансово-экономической помощи Ирану из-за ситуации в этой стране. Об этом сообщает Федеральное министерство экономики и защиты климата ФРГ.

Таким образом, Германия приостановила гарантии по экспортным кредитам и инвестициям, германо-иранский энергетический диалог, программу обучения менеджеров и программу торговых ярмарок.

«Исключения могут быть разрешены только по надежным гуманитарным причинам», – заявили в министерстве.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11488

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