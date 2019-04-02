Германия возглавила Совет безопасности ООН

Германия впервые за семь лет вновь возглавила по ротации Совет безопасности ООН, сменив на этом посту Францию. В течение следующего месяца страна будет председательствовать в Совбезе, передает “Зеркало недели”.

ФРГ является непостоянным членом СБ ООН. В то же время, в знак тесного сотрудничества двух стран, Германия будет председательствовать в тесном сотрудничестве с Францией, которая является постоянным членом Совета Безопасности.

Во время своего председательства Германия планирует сосредоточиться на пропаганде ценностей ООН и содействии международному сотрудничеству.

Также Германия и Франция будут координировать свои действия с другими представителями Европы в Совбезе ООН (сейчас это Великобритания, Бельгия и Польша).

«Мы осознаем глубину ответственности, которую мы на себя берем, занимая пост председателя Совбеза ООН», — сказал глава немецкой дипломатии Хейко Маас.

Источник: sprotyv.info

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